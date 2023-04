LES DESSOUS COQUINS DES FLEURS [AU CŒUR DES PLANTES] Maison du livre, de l’image et du son

LES DESSOUS COQUINS DES FLEURS [AU CŒUR DES PLANTES] Maison du livre, de l’image et du son, 16 juin 2023, . LES DESSOUS COQUINS DES FLEURS [AU CŒUR DES PLANTES] Vendredi 16 juin, 14h00 Maison du livre, de l’image et du son Ce cycle de quatre conférences vous est proposé dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Ouverte. Il sera exclusivement consacré aux fleurs. Vous pouvez retrouver ici une sélection d’ouvrages sur ce thème. Quatre conférenciers du Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon vous illustreront leur développement et leur origine mais également les stratégies de leur reproduction jusqu’au développement de la graine. _Les dessous coquins des fleurs – Présentée par Aurélie Vialette, agrégée de recherche CNRS, Ecole normale supérieure de Lyon

_ Coordonné par Christophe Tréhin, Maître de conférences, Université Lyon 1 Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/les-dessous-coquins-des-fleurs-au-coeur-des-plantes/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/wp-content/uploads/2023/01/LogoLyon1UoOff_CoulCmjn300dpi-300×141.jpg »}, {« link »: « https://uo.univ-lyon1.fr/ »}, {« link »: « https://cataloguebm.villeurbanne.fr/Default/SearchMinify/4174ba2bca3c682457293448325dc402 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T14:00:00+02:00 – 2023-06-16T16:00:00+02:00

2023-06-16T14:00:00+02:00 – 2023-06-16T16:00:00+02:00 Découvertes et société adultes

Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 18 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//