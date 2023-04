Écouter/Voir les enfants Maison du livre, de l’image et du son

Écouter/Voir les enfants Maison du livre, de l’image et du son, 7 juin 2023, . Écouter/Voir les enfants Mercredi 7 juin, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscription en cliquant ici Une séance autour de la musique orientale : qudud de Halep, chants mouwachahat, danses _raqsat_… Avec la découverte de plusieurs instruments : oud, darbouka, violon, autour des répertoires du Moyen-Orient arabe. Dès 6 ans. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ecouter-voir-les-enfants-2/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-ecouter-voir-les-enfants-petite-seance-musicale/ »}, {« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/wp-content/uploads/2021/12/logo-enm-long-300×136.png »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T15:00:00+02:00 – 2023-06-07T16:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 6 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

