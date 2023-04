Écouter/Voir les enfants ! [Semaines villeurbannaises des handicaps] Maison du livre, de l’image et du son Écouter/Voir les enfants ! [Semaines villeurbannaises des handicaps] Maison du livre, de l’image et du son, 24 mai 2023, . Écouter/Voir les enfants ! [Semaines villeurbannaises des handicaps] Mercredi 24 mai, 14h30 Maison du livre, de l’image et du son Séance spéciale, en audiodescription, dans le cadre des Semaines des handicaps

Projection du film d’animation Jean-Michel le Caribou et les histoires d’amour interdites (2022, 45 min), de Mathieu Auvray, d’après les albums de Magali Le Huche.

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour… Ça n’engendre que des problèmes et ça rend

tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa

petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d'entrer en résistance pour que l'amour soit à nouveau autorisé dans le village.

Maison du livre, de l'image et du son
247 cours émile Zola, Villeurbanne

2023-05-24T14:30:00+02:00

Age min 4

