(Re)découverte de l’ordinateur Maison du livre, de l’image et du son

(Re)découverte de l’ordinateur Maison du livre, de l’image et du son, 17 mai 2023, . (Re)découverte de l’ordinateur Mercredi 17 mai, 10h30 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscription en cliquant ici (ou par téléphone au 04 78 68 04 04). C’est votre premier contact avec l’informatique ? Vous voulez découvrir, apprendre ou réapprendre ce que sont le clavier, la souris et comment ils fonctionnent ? Nous vous proposons une formation rapide en deux séances pour découvrir les bases de l’informatique : traitement de texte et internet. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/?post_type=ajde_events&p=15940 »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/redecouverte-de-lordinateur/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T10:30:00+02:00 – 2023-05-17T12:00:00+02:00

2023-05-17T10:30:00+02:00 – 2023-05-17T12:00:00+02:00 Cultures numériques adultes

Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 18 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//