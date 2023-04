Écouter/Voir les enfants Maison du livre, de l’image et du son

Écouter/Voir les enfants
Mercredi 10 mai, 15h00
Maison du livre, de l'image et du son

Une séance autour de l'accordéon, avec l'ensemble New Biniou de l'École Nationale de musique de Villeurbanne. Au programme : la découverte des musiques de David Venetucci, un concerto grosso de Vivaldi et un florilège de musiques de Disney et de jeux vidéos. Dès 6 ans.

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00 Musique Jeune public

