Enlivrez-vous Spécial, avec la librairie Decitre Maison du livre, de l’image et du son

Enlivrez-vous Spécial, avec la librairie Decitre Maison du livre, de l’image et du son, 6 mai 2023, . Enlivrez-vous Spécial, avec la librairie Decitre Samedi 6 mai, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son Séance de présentation de livres animée par Fabrice Baumann, libraire. Des romans, des essais, des pépites à découvrir ! Après la «Rentrée d’automne », Fabrice Baumann présente une sélection de romans de la « Rentrée de printemps» et surtout ses coups de cœur, des livres qui sortent du lot et qui ont peu de visibilité dans les medias. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/enlivrez-vous-special-avec-la-librairie-decitre/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T15:00:00+02:00 – 2023-05-06T16:00:00+02:00

2023-05-06T15:00:00+02:00 – 2023-05-06T16:00:00+02:00 Arts et Littérature Découvertes et société

Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//