ENLIVREZ-VOUS Maison du livre, de l’image et du son, 29 avril 2023, . ENLIVREZ-VOUS Samedi 29 avril, 11h00 Maison du livre, de l’image et du son RENCONTRE LITTÉRAIRE Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Romans, documents, films, musique, nouveautés ou non… Les bibliothécaires de la Mlis adultes ont apprécié et le font savoir. Leur choix est subjectif mais ils assument ! Partagerez-vous leurs coups de cœur ?

2023-04-29T11:00:00+02:00

2023-04-29T12:00:00+02:00

