LA MAGIE DES HOLOGRAMMES [FÊTE DU LIVRE JEUNESSE – EN CORPS !] Maison du livre, de l’image et du son, 2 avril 2023, . LA MAGIE DES HOLOGRAMMES [FÊTE DU LIVRE JEUNESSE – EN CORPS !] Dimanche 2 avril, 14h00 Maison du livre, de l’image et du son ATELIERS Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Prends quelques pochettes plastiques transparentes, ajoute un peu d’huile de coude, pose le tout sur un smartphone ou une tablette, et, pouf vous obtenez un hologramme en trois dimensions. Durant l’atelier, tu crées avec nous la pyramide transparente indispensable à la matérialisation de l’illusion d’optique.

2023-04-02T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age minimum 8 Age maximum 12 lieuville Maison du livre, de l'image et du son

