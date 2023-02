Coucou [Fête du livre jeunesse – En corps ! ] Maison du livre, de l’image et du son Catégorie d’Évènement: Villeurbanne

Coucou [Fête du livre jeunesse – En corps ! ] Maison du livre, de l’image et du son, 1 avril 2023, . Coucou [Fête du livre jeunesse – En corps ! ] Samedi 1 avril, 16h30 Maison du livre, de l’image et du son spectacle Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne D’après le livre de Lucie Felix – Par le collectif Ma Théa Inspiré par les captivantes propositions visuelles de l’illustratrice Lucie Félix, Coucou nous guide dans une expérience théâtrale aussi active qu’enjouée. Ensemble, on joue, on se cache, on découvre. Par la poésie, la danse, la musique et le théâtre d’objet, le livre trouve ses nouvelles dimensions et souffle d’inédites explorations, rejoignant avec délicatesse l’univers des tout-petits. RÉSERVATION UNIQUEMENT AU POINT ACCUEIL. INSCRIPTION 1H AVANT CHAQUE SÉANCE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T16:30:00+02:00

2023-04-01T17:15:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age minimum 18 lieuville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//