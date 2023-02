Les ateliers L.I.R [FÊTE DU LIVRE JEUNESSE – EN CORPS !] Maison du livre, de l’image et du son Catégorie d’Évènement: Villeurbanne

Les ateliers L.I.R [FÊTE DU LIVRE JEUNESSE – EN CORPS !] Maison du livre, de l’image et du son, 29 mars 2023, . Les ateliers L.I.R [FÊTE DU LIVRE JEUNESSE – EN CORPS !] Mercredi 29 mars, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son ATELIER Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Sur inscription en cliquant ici (ou par téléphone au 0478680404) Accompagné de la compagnie du Théâtre Nouvelle Génération, venez créer une expérience visuelle, sonore et dramaturgique à la manière du L.I.R.

2023-03-29T15:00:00+02:00

2023-03-29T17:00:00+02:00

Age minimum 8 Age maximum 12

