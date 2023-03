ÉCOUTEZ LES ENFANTS Maison du livre, de l’image et du son

ÉCOUTEZ LES ENFANTS Maison du livre, de l’image et du son, 15 mars 2023, . ÉCOUTEZ LES ENFANTS Mercredi 15 mars, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son Sur inscription en cliquant ici Présentation du ballet Le sacre du printemps d’Igor Stravinsky. Créé en 1913 pour accompagner la chorégraphie révolutionnaire de Nijinski, cette partition forte et novatrice provoqua une onde de choc dont les effets se font encore sentir aujourd’hui. Par Thalia Luciano et Jérémy Bayle. Au 4e étage de la Maison du livre, de l’image et du son. Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/ecoutez-les-enfants/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-ecouter-voir-les-enfants-petite-seance-musicale/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T15:00:00+01:00 – 2023-03-15T16:00:00+01:00

2023-03-15T15:00:00+01:00 – 2023-03-15T16:00:00+01:00 Musique Jeune public

Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age min 6 Lieu Ville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//