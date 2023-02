J’ai peur, et après… Comment faire avec les peurs ? Maison du livre, de l’image et du son

J’ai peur, et après… Comment faire avec les peurs ? Maison du livre, de l’image et du son, 11 mars 2023, . J’ai peur, et après… Comment faire avec les peurs ? Samedi 11 mars, 17h00 Maison du livre, de l’image et du son CONFÉRENCE DE PARENTALITÉ Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Nous souhaitons tous éviter d’être confronter à la peur. Qu’elle nous concerne ou concerne nos proches, en particulier les enfants. Le mot PEUR ne reflète cependant pas la même émotion pour chacun d’entre nous et est souvent employé indifféremment pour l’angoisse, la terreur, l’inquiétant… C’est un mot-valise. Pourtant la peur ne présente pas que des inconvénients. Elle a même certains avantages, comme protéger du danger. Geneviève Djenati, psychologue clinicienne et psychothérapeute de la famille, propose donc de voyager dans le monde des peurs et d’en sortir rassuré quant à leurs effets. Avec des clefs pour les affronter et aider les enfants, dans leur capacité créative, à les modifier, voire à s’en débarrasser,elles ne durent pas. Il y a quelque chose après !

Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne

