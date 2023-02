Les mercredis Arty ! Maison du livre, de l’image et du son Catégorie d’Évènement: Villeurbanne

Les mercredis Arty ! Maison du livre, de l’image et du son, 8 mars 2023, . Les mercredis Arty ! Mercredi 8 mars, 14h30 Maison du livre, de l’image et du son atelier d’art plastique Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{“link”: “https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-les-mercredis-arty-8-mars-2023-mlis/”}] L’artothèque propose un atelier d’art plastique autour d’une technique artistique! Conçu et réalisé par Axelle Pinot Atelier pour les 8-10 ans Sur inscription en cliquant ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T14:30:00+01:00

2023-03-08T17:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age minimum 8 Age maximum 10 lieuville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//