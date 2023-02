La grande expo d’Aurore Petit [Fête du livre jeunesse – En corps ! ] Maison du livre, de l’image et du son

La grande expo d’Aurore Petit [Fête du livre jeunesse – En corps ! ] Maison du livre, de l’image et du son, 6 mars 2023, . La grande expo d’Aurore Petit [Fête du livre jeunesse – En corps ! ] 6 mars – 8 avril Maison du livre, de l’image et du son exposition Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{“link”: “https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/wp-content/uploads/2023/01/unnamed-1024×1024.jpg”}] Aurore Petit sort le grand jeu pour cette exposition pensée comme un parcours dont vous êtes le héros ou l’héroïne. Cinq espaces pour s’immerger tout en s’amusant dans autant d’univers issus de ses livres !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T16:00:00+01:00

2023-04-08T18:00:00+02:00

Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne lieuville Maison du livre, de l'image et du son

Maison du livre, de l'image et du son https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//