Depuis 2017, la Fête du Livre de Bron (FDLB) propose, aux lecteurs des médiathèques et bibliothèques de la Métropole de Lyon, de participer à ce prix. Sélectionnés par la FDLB parmi les ouvrages parus lors de la rentrée littéraire de l'automne, ce sont 5 romans à lire et 5 auteurs à découvrir ! Au vent mauvais – Kaouther Adimi, Seuil Quelque chose à te dire – Carole Fives – Gallimard Les gens de Bilbao naissent où ils veulent – Maria Larrea – Grasset Tropicale tristesse – Jean-Baptiste Maudet – Le Passage Les enfants endormis – Anthony Passeron – Globe Pour participer, il suffit de vous inscrire dès à présent en ligne ici, de vous laisser porter par vos lectures et de choisir votre livre préféré. Trois temps d'échanges avec les lecteurs du comité « Enlivrez-vous » ont lieu à la Maison du livre, de l'image et du son les samedis de 11h à 12h : 24 septembre, en présence d'Aurélie Dubois de la Fête du livre de Bron 3 décembre 11 février 2023, jour du vote pour le Prix Summer 2023. La remise du Prix Summer aura lieu à Bron vendredi 3 mars en présence des 5 auteurs sélectionnés, lors de l'ouverture de la Fête du Livre de Bron.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T11:00:00+01:00

2023-02-25T12:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Maison du livre, de l'image et du son Adresse 247 cours émile Zola, Villeurbanne Age minimum 18 lieuville Maison du livre, de l'image et du son

