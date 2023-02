Yokaïs et autres créatures fantastiques du Japon Maison du livre, de l’image et du son

Yokaïs et autres créatures fantastiques du Japon Maison du livre, de l’image et du son, 24 février 2023, . Yokaïs et autres créatures fantastiques du Japon Vendredi 24 février, 18h30 Maison du livre, de l’image et du son CONFÉRENCE Maison du livre, de l’image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne [{“link”: “https://m.quaibranly.fr/fr/”}, {“link”: “https://cataloguebm.villeurbanne.fr/Default/SearchMinify/f7e7246236d37486ca521cdd8898aa38”}] Julien Rousseau, conservateur au département Asie du musée du quai Branly à Paris, présente les yokaïs, créatures, êtres surnaturels, fantômes protéiformes issus du folklore japonais. Depuis les premiers rouleaux peints jusqu’aux mangas, en passant par les pokémons, les yokaïs sont partout dans la culture japonaise. Ces étranges créatures suscitent un formidable regain d’intérêt comme en atteste le succès des dessins animés d’Hayao Miyazaki. Si certains yokaïs sont espiègles et farceurs, d’autres sont à glacer le sang…

