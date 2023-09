Promenade contée autour du patrimoine artisanal et commercial Maison du livre Bécherel Catégories d’Évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine Promenade contée autour du patrimoine artisanal et commercial Maison du livre Bécherel, 17 septembre 2023, Bécherel. Promenade contée autour du patrimoine artisanal et commercial Dimanche 17 septembre, 14h30 Maison du livre Départ en face de la maison du Livre / Rendez-vous parking des Haut-Lieux, route de Montfort, à Bécherel. Visite guidée par M. Barbedor de l’Inventaire du patrimoine et un collectif d’habitants costumés.

Visite clôturée par un pot de l’amitié. Maison du livre 4, route de Montfort, 35190, Bécherel Bécherel 35190 Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 66 65 65 http://maisondulivredebecherel.fr La Maison du livre de Bécherel est un équipement de Rennes Métropole qui vient compléter l’offre de la Cité du livre de Bécherel, également labellisée Cité de caractère. Lieu qui accueille expos, ateliers, résidences, en complément des libraires et artisans d’art autour du livre qui animent le village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison du livre Adresse 4, route de Montfort, 35190, Bécherel Ville Bécherel Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Maison du livre Bécherel latitude longitude 48.293108;-1.948093

Maison du livre Bécherel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becherel/