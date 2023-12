Activité physique adaptée Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne Activité physique adaptée Maison du lien social Cornebarrieu, 16 janvier 2024 09:30, Cornebarrieu. Activité physique adaptée 16 – 30 janvier 2024 Maison du lien social 15 séances animées par une enseignante spécialisée en APA.

Informations et inscriptions auprès de la MLS : 05 61 07 10 72 Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T10:30:00+01:00 – 2024-01-16T11:30:00+01:00

2024-01-30T10:30:00+01:00 – 2024-01-30T11:30:00+01:00

