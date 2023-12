Atelier Kéfir Maison du lien social Cornebarrieu, 21 décembre 2023 10:30, Cornebarrieu.

Atelier Kéfir Jeudi 21 décembre, 11h30 Maison du lien social

Dégustation et apprentissage de la technique pour préparer son kéfir de fruits (boisson gazeuse et acidulée, obtenue par fermentation de fruits).

Informations et inscriptions auprès de la MLS : 05 61 07 10 72

Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T11:30:00+01:00 – 2023-12-21T13:00:00+01:00

2023-12-21T11:30:00+01:00 – 2023-12-21T13:00:00+01:00

Freepik