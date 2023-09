Atelier cuisine «Le buffet d’Halloween» + repas Maison du lien social Cornebarrieu, 31 octobre 2023, Cornebarrieu.

Atelier cuisine «Le buffet d’Halloween» + repas Mardi 31 octobre, 10h00 Maison du lien social

Donnez-nous vos idées de mets goûteux et effrayants pour préparer ensemble un buffet 100% Halloween ! (Atelier cuisine et repas en commun).

Informations et inscriptions auprès de la MLS : 05 61 07 10 72

Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-31T10:00:00+01:00 – 2023-10-31T14:00:00+01:00

