Haute-Garonne Formation premier secours PSC1 Maison du lien social Cornebarrieu, 24 octobre 2023, Cornebarrieu. Formation premier secours PSC1 Mardi 24 octobre, 09h00 Maison du lien social Organisée par le Centre français du secourisme, cette formation permet d’apprendre des gestes simples à travers des mises en situation : Comment prévenir les secours ? Quels gestes effectuer en attendant l’arrivée des secours ? Ouvert à tous, à partir de 10 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).

Informations et inscriptions auprès de la MLS : 05 61 07 10 72 Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne

