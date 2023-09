Marche nordique à Bouconne Maison du lien social Cornebarrieu, 17 octobre 2023, Cornebarrieu.

Marche nordique à Bouconne Mardi 17 octobre, 08h20 Maison du lien social

Le temps d’une matinée, venez apprendre à marcher avec des bâtons. Départ à 8h20. Pour les 60 ans et plus.

Informations et inscriptions auprès de la MLS : 05 61 07 10 72

Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T08:20:00+02:00 – 2023-10-17T12:00:00+02:00

2023-10-17T08:20:00+02:00 – 2023-10-17T12:00:00+02:00

Freepik