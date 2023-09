Tout savoir sur le tri Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne Tout savoir sur le tri Maison du lien social Cornebarrieu, 11 octobre 2023, Cornebarrieu. Tout savoir sur le tri Mercredi 11 octobre, 14h30 Maison du lien social Un jeu autour du tri des déchets, pour apprendre ou réapprendre en s’amusant ! En partenariat avec les Ambassadeurs du Tri de Toulouse Métropole. Ouvert à tous à partir de 5 ans.

Informations et inscriptions auprès de la MLS : 05 61 07 10 72 Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

