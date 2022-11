LA MATINEE DES TOUT PETITS Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

LA MATINEE DES TOUT PETITS Maison du lien social, 18 novembre 2022, Cornebarrieu. LA MATINEE DES TOUT PETITS Vendredi 18 novembre, 10h00 Maison du lien social

sur inscription auprès de la MLS

Le nouveau rendez-vous des jeunes parents. Un moment convivial et ludique avec votre tout petit! Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

2022-11-18T10:00:00+01:00

2022-11-18T12:00:00+01:00

