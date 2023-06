De fil en aiguille Maison du lien social Cornebarrieu, 1 février 2021, Cornebarrieu.

De fil en aiguille 1 février et 3 juillet 2021 Maison du lien social Organisation : Ville de Cornebarrieu

Venez échanger techniques, savoir-faire, trucs et astuces dans la bonne humeur. Renseignements et inscriptions au 05 61 07 10 72.

Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires.

Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 07 10 72 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-01T14:00:00+01:00 – 2021-02-01T15:00:00+01:00

2021-07-03T14:00:00+02:00 – 2021-07-03T15:00:00+02:00