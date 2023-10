Apéro-échange Parents Maison du Lac Voisins-le-Bretonneux, 7 novembre 2023, Voisins-le-Bretonneux.

Apéro-échange Parents Mardi 7 novembre, 19h30 Maison du Lac Gratuit sur inscription

« Comment accompagner mon enfant au quotidien, dans sa scolarité ? »

1 → Mémoriser

2 → Être « Attentif », qu’est-ce que c’est ?

3 → Le jeu, moteur des fonctions exécutives

Céline Le Dû, Isabelle Malet, toutes deux enseignantes spécialisées et orthopédagogues (pédagogue spécialisé dans le domaine des sciences de l’éducation) interviendront auprès des parents.

Rendez-vous le mardi 7 novembre à 19h30 à la maison du Lac à Voisins-le-Bretonneux.

Tarif : Gratuit (sur inscription)

Maison du Lac Rue des Quatre vents 78960 Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.chezlalfred.info »}, {« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 43 65 85 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T19:30:00+01:00 – 2023-11-07T21:00:00+01:00

