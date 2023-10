Apéro échange parents Maison du Lac Voisins-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux

Yvelines Apéro échange parents Maison du Lac Voisins-le-Bretonneux, 7 novembre 2023, Voisins-le-Bretonneux. Apéro échange parents Mardi 7 novembre, 19h30 Maison du Lac Entrée libre « Comment accompagner mon enfant au quotidien, dans sa scolarité ? »

1 → Mémoriser

2 → Être « Attentif », qu’est-ce que c’est ?

3 → Le jeu, moteur des fonctions exécutives

Céline Le Dû, Isabelle Malet, toutes deux enseignantes spécialisées et orthopédagogues (pédagogue spécialisé dans le domaine des sciences de l’éducation) interviendront auprès des parents. Maison du Lac Rue des Quatre vents 78960 Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « celinecoordinatrice@chezalfred.info »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T19:30:00+01:00 – 2023-11-07T21:00:00+01:00

2023-11-07T19:30:00+01:00 – 2023-11-07T21:00:00+01:00 Education enfants Détails Catégories d’Évènement: Voisins-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Maison du Lac Adresse Rue des Quatre vents 78960 Ville Voisins-le-Bretonneux Departement Yvelines Age max 99 Lieu Ville Maison du Lac Voisins-le-Bretonneux latitude longitude 48.764128;2.051073

Maison du Lac Voisins-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/voisins-le-bretonneux/