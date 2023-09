Portes ouvertes sur la ville – Samedi 9 septembre Maison du Lac Villeneuve-Tolosane, 9 septembre 2023, Villeneuve-Tolosane.

Portes ouvertes sur la ville – Samedi 9 septembre Samedi 9 septembre, 13h30 Maison du Lac Renseignements

Le rendez-vous incontournable de la rentrée dédié aux acteurs de la ville.

> 13h30 : Accueil des nouveaux habitants (Vous êtes arrivés en 2022-2023) Présentation de la ville et échanges avec les élus.

> à partir 14h30

Forum des associations : sports, culture, solidarités environnement et loisirs] Stands, démonstrations, inscriptions, etc.

espace jeux pour les enfants

Espace mairie et services : zoom sur les projets de la commune, informations et documentations, découverte des activités enfance et jeunesse

> 18h : Apéritif servi par les élus

> 19h : Repas partagé et concert du groupe de Jazz avec Bawling Cats

Restauration et buvette sur place

> 21h : Feu d’artifice

Maison du Lac Chemin du Lac, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T13:30:00+02:00 – 2023-09-09T23:00:00+02:00

