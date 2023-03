Du plancton à portée de vue Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye Bouaye Catégories d’Évènement: Bouaye

Loire-Atlantique

Du plancton à portée de vue Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye, 28 mai 2023, Bouaye. Du plancton à portée de vue Dimanche 28 mai, 10h00 Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye Gratuit, sur inscription Du plancton à portée de vue Dimanche 28 mai, de 10h à 17h, à Bouaye

Atelier dans le cadre de la Fête de la nature organisé par la Maison du Lac de Grand-Lieu

Observez du phytoplancton et zooplancton sous des microscopes ou des loupes binoculaires et admirez des êtres vivants de toute petite taille, parfois surprenants.

Découvrez les travaux de recherche d’Alexandrine Pannard, docteur en sciences de l’Université de Rennes, sur l’exceptionnelle diversité planctonique des eaux du lac.

Réservation : contact@maisondulacdegrandlieu.com / 02 28 25 19 07 Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye rue du lac, bouaye Bouaye 44830 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondulacdegrandlieu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 19 07 »}] [{« link »: « mailto:contact@maisondulacdegrandlieu.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T18:00:00+02:00 SNPN

Détails Catégories d’Évènement: Bouaye, Loire-Atlantique Autres Lieu Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye Adresse rue du lac, bouaye Ville Bouaye Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye Bouaye

Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye Bouaye Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouaye/

Du plancton à portée de vue Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye 2023-05-28 was last modified: by Du plancton à portée de vue Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye 28 mai 2023 Bouaye BOUAYE Bouaye Maison du Lac de Grand-Lieu

Bouaye Loire-Atlantique