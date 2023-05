Vendredi’s Music Live – Mad Daddy Maison du Lac de Castet, 7 juillet 2023, Bielle.

Bielle,Pyrénées-Atlantiques

Mad Daddy est un groupe de rockabilly qui joue des classiques du genre, ainsi que des compositions originales en français. Avec leurs riffs énergiques et leurs mélodies contagieuses, ils offrent une expérience rock’n’roll unique. Ils mêlent les influences du passé et du présent pour créer des chansons entraînantes qui célèbrent l’esprit rockabilly..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

Maison du Lac de Castet

Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mad Daddy is a rockabilly band that plays classics of the genre, as well as original compositions in French. With their energetic riffs and infectious melodies, they offer a unique rock’n’roll experience. They blend influences from the past and present to create catchy songs that celebrate the rockabilly spirit.

Mad Daddy es un grupo de rockabilly que interpreta clásicos del género, así como composiciones originales en francés. Con sus enérgicos riffs y contagiosas melodías, ofrecen una experiencia única de rock’n’roll. Mezclan influencias del pasado y del presente para crear canciones pegadizas que celebran el espíritu rockabilly.

Mad Daddy ist eine Rockabilly-Band, die sowohl Klassiker des Genres als auch Originalkompositionen in französischer Sprache spielt. Mit ihren energiegeladenen Riffs und ansteckenden Melodien sorgen sie für ein einzigartiges Rock’n’Roll-Erlebnis. Sie vermischen Einflüsse aus der Vergangenheit und der Gegenwart zu mitreißenden Songs, die den Geist des Rockabilly zelebrieren.

