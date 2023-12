Réveillon de la Saint-Sylvestre Maison du Guézy La baule, 31 décembre 2023, La baule.

Réveillon de la Saint-Sylvestre 31 décembre 2023 et 1 janvier 2024 Maison du Guézy Menu adulte: 120

Venez célébrer la Saint-Sylvestre avec l’orchestre Didier Chevenon et sa chanteuse avec l’association A l’écoute du Guézy

Au menu !

Champagne et ses petits fours

La Symphonie de Foie gras

Chausson de Foie Gras, Duxelles de champignons, salade de magret de canard fumé

Douceur de l’Océan

Julienne de légumes, beurre champenois

Trou Baulois

Magret de Canard, miel, épices

Galette de pomme de terre, tomates roties

Croustillant de Brie au bacon et salade

Entremet Clémentine et son coulis de fruits rouge, Chantilly

Café ou infusion

Boissons comprises (vins, champagnes, jus, sans alcool…

Reservation au 06 23 76 87 04 ou par mail à l’adresse : leguezylabaule.44@gmail.com

menu-et-bulletin-d-inscription-2582806

Maison du Guézy Avenue du Parc Lassalle La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:30:00+01:00 – 2024-01-01T04:00:00+01:00

2024-01-01T20:30:00+01:00 – 2024-01-02T04:00:00+01:00

CULTURE FAMILLE