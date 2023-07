Jeu de piste « à la recherche de l’arbre lettré » Maison du gros Baril, 45470 Loury Loury, 23 juillet 2023, Loury.

Jeu de piste « à la recherche de l’arbre lettré » Dimanche 23 juillet, 14h00 Maison du gros Baril, 45470 Loury Voir http://www.musée-loury.com

Jeu de piste en forêt avec des énigmes qui vous permettront de cheminer dans la bonne direction… Le but étant de trouver l’Arbre Lettré ! (à partir de 12 ans mineurs accompagnés).

Des QR-codes seront affichés sur le parcours afin de permettre d’accéder à des informations et vidéos complémentaires.

Le parcours peut être réalisé en 1h00 /1h30.

La distance parcourue est d’environ 5 km.

Maison du gros Baril, 45470 Loury Place Antoine Masson, Loury Loury [{« type »: « phone », « value »: « 02 45 48 21 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.musu00e9e-loury.com »}, {« type »: « email », « value »: « musee.loury@sfr.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T14:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

2023-07-23T14:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

FMACEN045V508BW2

SAHL