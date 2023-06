Cathon-Cataix Maison du Gouverneur CIAP des Bastides Najac, 21 juin 2023, Najac.

Cathon-Cataix Mercredi 21 juin, 18h00 Maison du Gouverneur CIAP des Bastides

Concert du groupe Cathon-Cataix

Une femme, un homme, 2 accordéons, 2 voix…

« Insolite rencontre de la poésie et de la chanson populaire, ce duo pétillant et éclairé promène aujourd’hui ses 5 années d’existence avec une fraîcheur gourmande, les voiles gonflées de tant de plaisir partagé. A suivre et à voir passionnément. »

Maison du Gouverneur CIAP des Bastides 1 rue du chateau 12270 Najac Najac 12270 Aveyron Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00

©Cathon Cataix