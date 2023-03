Un nouveau gouverneur Maison du Gouverneur, CIAP des Bastides du Rouergue, 13 mai 2023, Najac.

« Tout doit être prêt avant l’arrivée du nouveau gouverneur de Najac. C’est ce qu’ont exigé Sieur Barres et Sieur Combres, riches marchands propriétaires de ladite « Maison du Gouverneur ».

La disparition du cochon du banquet et la malice du Drac empêcheront-elles leur projet de se réaliser ? »

19 habitants de la région najacoise se sont investis pendant 9 mois pour faire revivre ce Najac du XVIIIe s. Venez découvrir cette comédie historico-romancée mise en scène et écrite par Lydia Boudoire, avec l’aide précieuse de Céline et Daniel Loddo de La Talvera.

Le 13 mai, à 18h, à la Maison du Gouverneur de Najac.

Représentation suivie d’un bal occitan joué par La Talvera.

Bar et petite restauration sur place ou venez avec votre panier à partager à la loge en partenariat avec l’association l’Hors-Loge.

La pièce de théâtre est rejouée le 14 mai, à 15h, à la Maison du gouverneur de Najac.

Entrée libre et gratuite, spectacle en extérieur (risque d’annulation ou de report en cas de mauvais temps).

Maison du Gouverneur, CIAP des Bastides du Rouergue 1 rue du Château 12270 Najac Najac 12270 Aveyron Occitanie 05 65 81 94 47 https://maisondugouverneur-najac.fr/ https://www.facebook.com/mdgnajac/?ref=page_internal;https://www.instagram.com/maisondugouverneurnajac/ Située en plein cœur du bourg castral de Najac, cette demeure médiévale des 13e et 15e siècle, entièrement rénovée entre 2017 et 2019, abrite aujourd’hui le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue et offre une vue imprenable que la forteresse royale et les paysages de Najac. L’accès en voiture n’est pas possible, plusieurs parkings autour de Najac

