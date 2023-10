Exposition « Singulièrement brut » Maison du Gardien Valence, 6 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ne manquez pas cette exposition qui associe des œuvres d’artistes déjà présents et reconnus dans le monde de l’art brut, à de nombreuses créations d’artistes régionaux et contemporains..

2023-10-06 fin : 2023-10-22 . .

Maison du Gardien Parc Jouvet

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Don’t miss this exhibition, which combines works by artists already well known in the art brut world, with numerous creations by regional and contemporary artists.

No se pierda esta exposición, que combina obras de artistas ya consagrados y reconocidos en el mundo del arte outsider, con numerosas creaciones de artistas regionales y contemporáneos.

Verpassen Sie nicht diese Ausstellung, die Werke von Künstlern, die in der Welt der Art Brut bereits präsent und anerkannt sind, mit zahlreichen Kreationen regionaler und zeitgenössischer Künstler verbindet.

Mise à jour le 2023-10-02 par Valence Romans Tourisme