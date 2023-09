Exposition : « Chambres des Merveilles » Maison du Gardien Valence, 21 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’exposition « Chambres des merveilles » nous parle de notre relation à la nature, une thématique propre aux cabinets de curiosités, ces lieux de réflexions historiques et fascinants..

2023-09-21 fin : 2023-10-01 . .

Maison du Gardien Parc Jouvet

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « Chambres des merveilles » exhibition looks at our relationship with nature, a theme typical of the cabinets of curiosities, those historic and fascinating places of reflection.

La exposición « Cuartos de maravillas » aborda nuestra relación con la naturaleza, un tema típico de los gabinetes de curiosidades, esos históricos y fascinantes lugares de reflexión.

Die Ausstellung « Wunderkammern » erzählt von unserer Beziehung zur Natur, ein Thema, das den Kuriositätenkabinetten eigen ist, diesen historischen und faszinierenden Orten der Reflexion.

