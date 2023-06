Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Saint-Jean-de-Boiseau Balade découverte de la vie dans le bourg et les alentours dans les années 1970 (durée 2 h – 4 km environ). Maison du gardien, entrée du chateau du Pé Saint-Jean-de-Boiseau, 17 septembre 2023, Saint-Jean-de-Boiseau. Balade découverte de la vie dans le bourg et les alentours dans les années 1970 (durée 2 h – 4 km environ). Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison du gardien, entrée du chateau du Pé gratuit – pas d’inscription – pas de limitation de places Balade dans le bourg et de ses environs. Découverte des transformations d’une commune rurale en commune semi-urbaine dans les années 1970. Les fermes ont cessé leurs activités, la vigne n’est plus cultivée, les payasages se transforment avec la création de lotissements et de nouveaux équipements pour accueillir les nouveaux habitants. Maison du gardien, entrée du chateau du Pé rue de l’égalité 44640 Saint-Jean-de-Boiseau Saint-Jean-de-Boiseau 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06.20.29.39.00 http://boiseau.fr Découverte des transformation d’une commune essentiellement rurale en une commune semi-urbaine. L’arrivée de nouveaux habitants dans les années 1970 a conduit à la construction de lotissements et de nouveaux équipements. parking, ligne de bus Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

