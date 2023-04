Visites nocturnes et lâchers de lanternes – Maison du Fromage de la Vallée de Munster Maison du Fromage de la Vallée de Munster, 13 mai 2023, Gunsbach.

Visites nocturnes et lâchers de lanternes – Maison du Fromage de la Vallée de Munster Samedi 13 mai, 19h00, 19h45 Maison du Fromage de la Vallée de Munster Tarif préférentiel de 7,50 € / adulte (+ 14 ans). Autres tarifs habituels. Nombre de places limité, réservation conseillée sur billetterie en ligne

Participez aux deux visites nocturnes du musée dans le cadre de la Nuit des Musées, à 19h et 19h45 !

Jeu-concours pour petits et grands

Lâchers de lanternes célestes à 21h et 21h45 (vente de lanterne sur place à 4,50 € l’unité) – accessible à tous sans visite du musée

Maison du Fromage de la Vallée de Munster 23 rue de Munster 68140 Gunsbach Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est Visitez le musée et partez à la rencontre des marcaires, des fermes-auberges et du savoir-faire authentique des acteurs de la Vallée de Munster.

