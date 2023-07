Visite de la Maison du Fromage Abondance Maison du fromage Abondance Abondance Catégories d’Évènement: Abondance

Haute-Savoie Visite de la Maison du Fromage Abondance Maison du fromage Abondance Abondance, 16 septembre 2023, Abondance. Visite de la Maison du Fromage Abondance 16 et 17 septembre Maison du fromage Abondance Au travers d’un parcours en 9 étapes, décelez au fil des paysages, des gestes, des savoir-faire et des sens, les secrets du fromage Abondance. Maison du fromage Abondance Plaine d’Offaz, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 06 34 http://www.abondance.org Le centre d’interprétation vous propose d’appréhender toutes les particularités du fromage Abondance au cours d’une visite ludique, scientifique et sensorielle. En avion : aéroport de Cointrin – Genève En train : gares de Thonon-les-Bains et d’Evian-les-Bains En voiture : 30 min depuis Thonon-les-Bains (D22) 1h30 depuis Genève. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Pôle Culturel d’Abondance Détails Catégories d’Évènement: Abondance, Haute-Savoie Autres Lieu Maison du fromage Abondance Adresse Plaine d'Offaz, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Abondance Departement Haute-Savoie Lieu Ville Maison du fromage Abondance Abondance

Maison du fromage Abondance Abondance Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abondance/