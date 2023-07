Visite de la Maison du Fontainier : visite commentée extérieure et en sous-sol de ce dernier regard de l’aqueduc Médicis (XVIIe siècle). Maison du Fontainier Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite de la Maison du Fontainier : visite commentée extérieure et en sous-sol de ce dernier regard de l’aqueduc Médicis (XVIIe siècle). 16 et 17 septembre Maison du Fontainier

Appelée également Grand Regard de l’Observatoire et 27e du nom, la maison du Fontainier est construite à la demande d’Henri IV puis de Marie de Médicis pour améliorer l’alimentation en eau de Paris et plus particulièrement celle de la rive gauche. Débouché de l’aqueduc dit « de Médicis », elle draine les eaux de la nappe phréatique de Rungis et de ses environs. Cet aqueduc, parallèle au tracé gallo-romain antique, commence sa course au Carré des eaux (regard n° 1) à Rungis, débouche à Paris par l’actuelle porte de Gentilly, passe sous le parc Montsouris, traverse le nouveau quartier Alésia-Montsouris, la maison de santé de La Rochefoucault, le parc de l’Observatoire et la termine à la maison du Fontainier. Il est construit entre 1613 et 1623 par les entrepreneurs Jean Coing et son gendre Jean Gobelin ; il mesure près de 13 km. Son parcours est jalonné de 27 regards qui permettent de contrôler et d’entretenir le système d’écoulement, mais aussi d’aérer l’eau pour en maintenir constamment la fraîcheur. La répartition finale des eaux se fait dans les sous-sols, au-dessus desquels on construit, en 1619, la maison du Fontainier, d’un beau style Louis XIII. Elle sert, jusqu’à la Révolution, de logement de fonction à l’intendant général des Eaux et Fontaines du roi. Ces sous-sols sont aujourd’hui classés au tritre des monuments historiques. Ils sont divisés en trois salles dans lesquelles se trouve un bassin dit respectivement, du Roi, des Entrepreneurs (Carmélites) et de la Ville. L’aqueduc, galerie voûtée, débouche dans le bassin central des Entrepreneurs. De ces bassins courent les trois canalisations qui distribuent l’eau dans Paris jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Accès: Métro Port-Royal Bus 38, 91

http://www.paris-historique.org

01 48 87 74 71

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Association Paris Historique