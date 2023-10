Exposition et démonstrations de tissage Maison du fil au tartan Aubigny-sur-Nère, 6 octobre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Lors de plusieurs après-midi, découvrez le travail de Françoise Dumouchel de Trametisse et les secrets du tissage à la Maison du Fil au Tartan..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 18:00:00. EUR.

Maison du fil au tartan

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



On several afternoons, discover the work of Françoise Dumouchel de Trametisse and the secrets of weaving at the Maison du Fil au Tartan.

Durante varias tardes, descubra la obra de Françoise Dumouchel de Trametisse y los secretos del tejido en la Maison du Fil au Tartan.

Entdecken Sie an mehreren Nachmittagen die Arbeit von Françoise Dumouchel de Trametisse und die Geheimnisse des Webens im Maison du Fil au Tartan.

