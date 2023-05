Découverte de l’environnement naturel de l’Ile-de-Ré Maison du Fier – LPO, 16 septembre 2023, Les Portes-en-Ré.

Découverte de l’environnement naturel de l’Ile-de-Ré 16 et 17 septembre Maison du Fier – LPO Gratuit. Entrée libre.

Découverte de l’exposition « Ré, île Nature » : présentation des milieux naturels de l’île ainsi que de la faune et la flore qui les peuplent. L’exposition est ludique et interactive. Une salle projete des documentaires sur la faune et la flore.

Maison du Fier – LPO Route du vieux port, 17880 Les Portes-en-Ré Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 29 50 74 http://ile-de-re.lpo.fr https://fr-fr.facebook.com/LPOiledeRe/ Située dans un ancien hangar à sel aux Portes-en-Ré, propriété du Conservatoire du Littoral et gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), la Maison du Fier vous accueille à deux pas de la Réserve Naturelle de lilleau des Niges. L’espace muséographique de la Maison du Fier présente les différents milieux naturels de l’Île-de-Ré ainsi que la faune et la flore qui les composent. Propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral, cet espace est géré par la Communauté de Communes de l’île de Ré et animée par la LPO. Vélo par la piste cyclable en Ars et Les Portes-en-Ré. Voiture. Parking à vélos et pour les véhicules motorisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©LPO France