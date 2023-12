Cet évènement est passé La Réserve Naturelle en hiver Maison du Fier Les Portes-en-Ré Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Les Portes-en-Ré La Réserve Naturelle en hiver Maison du Fier Les Portes-en-Ré, 27 octobre 2023, Les Portes-en-Ré. Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-27

fin : 2023-10-27 Sortie nature encadrée par la LPO.

Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais. En bordure de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges..

Sortie nature encadrée par la LPO.

Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais. En bordure de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges. EUR.

Maison du Fier Route du Vieux Port

Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-27 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Les Portes-en-Ré Autres Code postal 17880 Lieu Maison du Fier Adresse Maison du Fier Route du Vieux Port Ville Les Portes-en-Ré Departement Charente-Maritime Lieu Ville Maison du Fier Les Portes-en-Ré Latitude 46.240589 Longitude -1.503678 latitude longitude 46.240589;-1.503678

Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-portes-en-re/