La muséographie propose aux petits et aux grands de découvrir les milieux naturels principaux de l'île de Ré ainsi que leur faune et flore associées.

La visite de la Muséographie peut se poursuivre à l’extérieur en empruntant la boucle de 2 km qui longe la réserve naturelle de Lilleau des Niges (matériel disponble pour une visite en autonomie à l’accueil !). Maison du Fier Route du Vieux port 17880 Les Portes en Ré Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:30:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

