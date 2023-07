Rallye Patrimoine Maison du fauvisme Collioure Catégories d’Évènement: Collioure

Rallye Patrimoine Maison du fauvisme Collioure, 16 septembre 2023, Collioure. Rallye Patrimoine Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Maison du fauvisme 2 € par équipe. Sur inscription. Grâce à des photos anciennes de la ville, découvrez le patrimoine de Collioure. En équipe et en autonomie, parcourez la ville à la recherche de nouveaux points de vue. Une manière ludique d'apercevoir l'évolution de Collioure d'hier à aujourd'hui. Maison du fauvisme 10 rue de la Prud'homie, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie La maison du fauvisme est un espace culturel de l'office de tourisme, dédiée au patrimoine culturel et historique de Collioure. C'est aussi la maison des guides de la ville.

