Collecte de sang Maison du Don EFS Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Collecte de sang Maison du Don EFS, 2 mai 2023, Albi. Collecte de sang 2 – 6 mai Maison du Don EFS Durant toute la semaine, les horaires sont élargis avec des créneaux adaptés à la disponibilité des Albigeois.

Les donneurs peuvent donc se présenter spontanément ou prendre rendez-vous en cliquant ici ou au 0 800 972 100.

Pensez à vérifier les éventuelles contre-indications avant de vous déplacer : faites le test en ligne* ou sur l’application Don de sang.

*Ce test est à titre indicatif et ne remplace pas l’entretien préalable au don.

RAPPEL : On peut donner son sang entre 18 et 70 ans, 6 fois par an pour les hommes, 4 fois pour les femmes. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Une collation est servie après le don. Maison du Don EFS 8 Ave. Maréchal de Lattre de Tassigny, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0800972100 [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/11509/sang/25-01-2023 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 800 972 100 »}] [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/11509/sang/25-01-2023 »}, {« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/quiz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T11:00:00+02:00 – 2023-05-02T13:30:00+02:00

2023-05-06T09:00:00+02:00 – 2023-05-06T13:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Maison du Don EFS Adresse 8 Ave. Maréchal de Lattre de Tassigny, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Maison du Don EFS Albi

Maison du Don EFS Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Collecte de sang Maison du Don EFS 2023-05-02 was last modified: by Collecte de sang Maison du Don EFS Maison du Don EFS 2 mai 2023 Albi Maison du Don EFS Albi

Albi Tarn