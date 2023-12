Conférence « Construire sa sexualité conjugale » avec Marc d’Anselme Maison du Diocèse – Espace Montcalm Vannes Catégories d’Évènement: Morbihan

Vannes Conférence « Construire sa sexualité conjugale » avec Marc d’Anselme Maison du Diocèse – Espace Montcalm Vannes, 21 mars 2024, Vannes. Conférence « Construire sa sexualité conjugale » avec Marc d’Anselme Jeudi 21 mars 2024, 20h30 Maison du Diocèse – Espace Montcalm Entrée libre, libre participation aux frais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00 Conférence « Construire sa sexualité conjugale »

avec Marc d’Anselme, Psychologue, conseiller conjugal

Conférence en partenariat avec la Pastorale Familiale du Diocèse de Vannes Maison du Diocèse – Espace Montcalm 55 Rue Mgr Tréhiou, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.afc56.fr »}, {« type »: « email », « value »: « afc56vannes@afc-france.org »}] Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Vannes Autres Code postal 56000 Lieu Maison du Diocèse - Espace Montcalm Adresse 55 Rue Mgr Tréhiou, 56000 Vannes Ville Vannes Departement Morbihan Lieu Ville Maison du Diocèse - Espace Montcalm Vannes Latitude 47.652002 Longitude -2.753195 latitude longitude 47.652002;-2.753195

Maison du Diocèse - Espace Montcalm Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/