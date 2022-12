Conférence « Autorité et liberté : les défis de l’éducation » avec Véronique Lemoine-Cordier Maison du Diocèse – Espace Montcalm Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Conférence « Autorité et liberté : les défis de l’éducation » avec Véronique Lemoine-Cordier Maison du Diocèse – Espace Montcalm, 23 mars 2023, Vannes. Conférence « Autorité et liberté : les défis de l’éducation » avec Véronique Lemoine-Cordier Jeudi 23 mars 2023, 20h30 Maison du Diocèse – Espace Montcalm

Entrée libre ; Libre participation aux frais

Conférence « Autorité et liberté : les défis de l’éducation » avec Véronique Lemoine-Cordier Maison du Diocèse – Espace Montcalm 55 Rue Mgr Tréhiou, 56000 Vannes Centre – Le Port Vannes 56000 Morbihan Bretagne Conférence « Autorité et liberté : les défis de l’éducation » avec Véronique Lemoine-Cordier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T20:30:00+01:00

2023-03-23T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Maison du Diocèse - Espace Montcalm Adresse 55 Rue Mgr Tréhiou, 56000 Vannes Centre - Le Port Ville Vannes lieuville Maison du Diocèse - Espace Montcalm Vannes Departement Morbihan

Maison du Diocèse - Espace Montcalm Vannes Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes/

Conférence « Autorité et liberté : les défis de l’éducation » avec Véronique Lemoine-Cordier Maison du Diocèse – Espace Montcalm 2023-03-23 was last modified: by Conférence « Autorité et liberté : les défis de l’éducation » avec Véronique Lemoine-Cordier Maison du Diocèse – Espace Montcalm Maison du Diocèse - Espace Montcalm 23 mars 2023 Maison du Diocèse - Espace Montcalm Vannes Vannes

Vannes Morbihan