C’est la première édition de la Fête des Jardins à Talence ! Pour la célébrer, la Maison du développement durable (MDD) organise, avec les dix associations de jardins partagés de la ville, une journée festive.

Une exposition itinérante présentée par André, l’animateur spécialiste de la culture des plantes, vous permettra de tout savoir sur les plantes compagnes, les plantes comestibles et la permaculture.

Chaque jardin partagé a également réfléchi à un thème autour duquel sont proposées des expositions ou animations.

Par exemple, à Bel Air, on parlera abeilles et on dégustera des veloutés de potimarron ; à Raba les 20 ans du jardin seront mis à l’honneur ; aux jardins de Colette, on pratiquera la cuisine éco-responsable, etc.

Enfin, pour les plus curieux, un circuit de visites invitera les participants à parcourir les dix jardins de la ville.

Chaque visiteur recevra une carte tamponnée par jardin partagé visité. Ceux qui auront récolté le plus de tampons repartiront avec une récompense. En fin de Journée, un moment convivial réunira tous les participants au jardin partagé de Raba !

Les jardins partagés talençais

Cultiver ses légumes et ses fruits, s’initier au plaisir du jardin, semer, voir pousser les plantes, récolter, tels sont les objectifs des jardins partagés. Découvrez l’ensemble des jardins partagés publics ou privés présents sur le territoire talençais.

LE PROGRAMME EN DÉTAIL

Les jardins de la Passerelle : ouverture du jardin à partir de 10h

Dégustation de plantes comestibles et de boissons rafraîchissantes à base de plantes. Exposition sur les fleurs comestibles proposée par la MDD

Le jardin des cultures (Bel Air)

Dégustation de velouté aux potimarrons et exposition sur le cycle de l’abeille proposée par la MDD

Jardins de Chantecler

Plusieurs ateliers vous sont proposés : échange de graines et de plants, confections de semis…

La petite friche

Création d’une fresque à partir de poèmes et de dessins sur le thème des jardins et de la biodiversité en ville.

Stand boissons, crêpes et gâteaux proposés par l’association KaféTal

Les jardins de Colette

Présentation du jardin et de sa démarche par les adhérent, atelier éco-culture et cuisine moléculaire, atelier de cuisine éco-responsable et végétarienne

Le jardin de Curvale

Atelier de fabrication de boules de graisses, présentation de panneaux pédagogiques sur la faune et la flore des jardins fournis par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). Exposition sur les plantes compagnes et les fleurs comestibles.

Les jardins de Raba

À 10h, une conférence de M. Jean-Marie Lespinasse, chercheur agronome, sur la thématique « Comment cultiver son potager de manière naturelle ? »

Puis de 11h à 12h : visite du jardin partagé, avec à la fin de la visite une mise en bouche accompagné d’une ambiance gospel avec le groupe Jonathan CED JWT. Pour fêter les 20 ans du jardin, i y’ aura également une plantation d’un arbre !

Le petit jardin des voisins

Visite du jardin et reconnaissance de plantes, exposition sur les plantes compagnes.

