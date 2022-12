Les ateliers de la Maison du développement de Talence Maison du développement durable Talence Catégorie d’évènement: Cher

Les ateliers de la Maison du développement de Talence Maison du développement durable Talence, 23 janvier 2023, . Les ateliers de la Maison du développement de Talence 23 janvier – 22 mai 2023, les lundis Maison du développement durable Talence

Animations gratuites, sur inscriptions.

Toute l’année, la Maison du développement durable de Talence vous propose des animations gratuites autour de thématiques riches et variées Maison du développement durable Talence parc peixotto talence 18170 Cher [{« link »: « https://www.talence.fr/wp-content/uploads/2022/12/Programmation-MDD-Talence-Janv-Avril-2023.pdf »}] La Maison du Développement Durable est un pôle de rencontres, d’échanges et de réflexion dédié à la promotion du développement durable et plus particulièrement aux modes de vie écoresponsables.

Toute l’année, la MDD vous propose des animations gratuites autour de thématiques riches et variées : des conférences sur l’économie solidaire, des ateliers de fabrication, de réparation, rencontre avec les associations de développement durable du territoire, etc. À destination de tous les publics, ces rencontres ont pour but de sensibiliser les talençais et talençaise à la préservation des ressources naturelles. Découvrez la programmation détaillée de janvier et avril 2023 Télécharger le programme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-23T14:00:00+01:00

2023-05-22T18:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Cher Autres Lieu Maison du développement durable Talence Adresse parc peixotto talence Age maximum 99 lieuville Maison du développement durable Talence Departement Cher

Maison du développement durable Talence Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Les ateliers de la Maison du développement de Talence Maison du développement durable Talence 2023-01-23 was last modified: by Les ateliers de la Maison du développement de Talence Maison du développement durable Talence Maison du développement durable Talence 23 janvier 2023 Maison du développement durable Talence

Cher